Gás de cozinha fica 7% mais caro

Depósito de gás em Belo Horizonte: preço médio do botijão de 13kg no Brasil antes do reajuste já estava em R$ 93,65, chegando a R$ 130, segundo a ANP (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 6/7/21)





O gás de cozinha está 7% mais caro para os consumidores desde ontem, devido a um ajuste feito pelas distribuidoras do produto, segundo o presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de GLP (Asmirg), Alexandre Borjaili. Segundo ele, já há quem afirme que a Petrobras também deverá reajustar o preço do combustível, que já acumula 38% de alta no ano. De acordo com Borjaili, o reajuste das distribuidoras teve como justificativa o dissídio da categoria e inflação. O aumento médio por botijão foi de R$ 5,80, sendo que mais R$ 0,30 foram adicionados em alguns estados pelo reajuste do ICMS no mês passado. Borjaili discorda do aumento das distribuidoras, considerando que o preço já está muito alto.





Que o diga consumidor. Helenice Coelho, de 44 anos, é dona de casa e moradora de Ribeirão das Neves. Ela conta que compra um botijão todo mês ou a cada um mês e meio e tem sentido o peso dos reajustes. “No começo de 2020, comprava gás por R$ 85 e agora pago R$ 98 à vista. Mas se precisar dividir de duas vezes, eles cobram de R$ 105 a R$ 110. Daqui a pouco, vamos ter que começar a cozinhar com lenha.”





Segundo a dona de casa, os gastos com o gás de cozinha pesam muito no orçamento da família. “Aqui em casa somos cinco adultos e eu ainda tomo conta de uma criança. Faço almoço, jantar e lanche. Não tem como correr. Se você compra um produto elétrico para ajudar, como forno elétrico ou fritadeira, usa muito pouco porque a (tarifa de) energia está cada vez mais alta. Fica muito difícil.”





A dona de casa conta que alguns moradores da região já estão adotando o fogão a lenha. Se ainda não lançou mão desse recurso, Helenice já fez outras adaptações em função dos preços do gás. O preparo de alguns alimentos, principalmente assados, foram cortados da rotina para economizar produto. “Assar algo aqui em casa é muito raro. Não tem como fazer sempre. Penso assim: se eu quiser assar um bolo ou uma carne vou gastar dois dias de gás. Para fazer um almoço ou um jantar, gasto mais ou menos uma hora. Uma carne fica no forno, no mínimo, 40 minutos para assar e outros 40 minutos para corar. Então acabo deixando de fazer.”





O mesmo acontece com a diarista Maria Simone Vieira, de 42. “Não asso mais as coisas, gasta muito gás. Esquento no micro-ondas para não usar o fogão. Uso o forno elétrico para tentar fazer uma economia no gás. Mas aí vem a conta de luz que também aumentou. Estou preferindo comprar algumas coisas prontas para evitar assar.”





De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do botijão de GLP de 13kg entre 22 e 28 de agosto era de R$ 93,65, sendo que em algumas localidades o produto chega a custar R$ 130,00. (Com agências)





*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho