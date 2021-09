Exportações bateram recorde no mês de agosto, informa subsecretário

O subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão, disse que o valor das exportações em agosto foi recorde para o mês. A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 7,665 bilhões em agosto, com exportações de US$ 27,212 bilhões, alta de 49,2% ante agosto de 2020. Já as importações chegaram a US$ 19,547 bilhões, avanço de 61,1% na mesma comparação.



O secretário ressaltou a queda nos embarques de produtos agrícolas como café e milho, que tiveram baixa na produção por questões climáticas. A quantidade exportada de milho caiu 33,5% e a de café não torrado, 13,9%.



Brandão também destacou a tendência crescente nas importações neste ano, que acumulam alta de 34,4%.