Governo anuncia a criação da Bandeira da Escassez Hídrica na conta de luz

Geração de energia passa por problemas no país (foto: Beth Santos/Secretaria-Geral da PR)

O governo federal anunciou nesta terça-feira (31/8) a criação de uma nova bandeira tarifária na conta de luz. A Bandeira da Escassez Hídrica começa a partir desta quarta (1º/9), com valor de R$ 14,20 a cada 100 kWh.

A previsão é que a nova bandeira fique em vigor até abril de 2022. A nova taxa representa um patamar acima da atual Bandeira Vermelha 2, que era a mais alta do sistema e estava em vigor.





Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o novo valor representa um aumento de 6,78% na conta de luz. Todos os consumidores vão pagar, exceto os moradores de Roraima, que é isolado do sistema nacional, e os 12 milhões de inscritos no programa da Tarifa Social."Caso nosso cenário hidrológico não esteja favorável, temos que acionar as termelétricas. E temos três patamares de bandeiras (amarela, vermelha 1 e vermelha 2) porque temos três patamares de custo. Estamos com todas as térmicas, pois estamos vivenciado o pior cenário hídrico dos últimos 90 anos", explicou André Pepitone, diretor-geral da Aneel. "O custo de geração de energia está caro e estamos importando da Argentina e do Uruguai", completou.