Etanol sobe 2,64% em agosto e fica acima de R$ 5 pelo 3º mês seguido

O valor médio do etanol chegou a R$ 5,175 em agosto, registrando alta de 2,64% na comparação com o fechamento de julho, segundo o último Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Pelo terceiro mês consecutivo, o preço do combustível fica acima de R$ 5, informou a Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil.



"Se compararmos com o primeiro mês do ano, o aumento no preço do etanol foi de 37%. Com exceção de abril, quando houve um pequeno recuo em relação a março, o valor do combustível vem pesando no bolso do consumidor consideravelmente", disse, em nota, Douglas Pina, diretor de Mercado Urbano da Edenred Brasil.



O maior preço médio do período, R$ 5,908, foi registrado no Rio Grande do Sul, após aumento de 1,58% em comparação a julho.



Já o Estado de São Paulo foi o que registrou o menor valor para o combustível, R$ 4,280, um aumento de 3,03%.



O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.