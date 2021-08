PIB final da França para o 2º trimestre sobe 1,1% ante 1º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da França subiu 1,1% no segundo trimestre deste ano na comparação com o primeiro trimestre de 2021, de acordo com dados divulgados na madrugada desta terça-feira (horário de Brasília) pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos (Insee). A leitura preliminar apontava para alta menor, de 0,9%. No trimestre anterior, o PIB havia apresentado estabilidade.



Ainda assim, de acordo com o Insee, o PIB francês segue 3,2% abaixo do patamar registrado antes da pandemia, no quarto trimestre de 2019.