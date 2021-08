Taxa anual do CPI da Alemanha acelera a 3,9% em agosto, em linha com o previsto

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 3,9% na comparação anual de agosto, ganhando ligeira força em relação à alta de 3,8% observada em julho, segundo dados publicados nesta segunda-feira pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas alemã. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Na comparação com o mês de julho, o CPI alemão ficou estável em agosto. Neste caso, o consenso do mercado era de acréscimo de 0,1%.