BC: Meios de pagamentos digitais sob supervisão do BC são seguros

Após vários levantamentos sobre aumento de sequestros e outros crimes envolvendo o meio de pagamento Pix, o Banco Central divulgou uma nota defendendo o produto. "Os meios de pagamentos digitais sob a supervisão do Banco Central são seguros e trazem grandes benefícios para a população", trouxe um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 27, pela autoridade monetária.



O BC avalia que o aumento do uso desses instrumentos ao longo dos anos, e especialmente durante a pandemia da Covid-19, demonstra o valor dos meios de pagamentos digitais. "Em particular, o Pix é um meio de pagamento eficiente e seguro que, em pouco tempo, beneficiou milhões de pessoas e empresas, como mostram os números de seu crescimento", argumentou a instituição.



A autarquia salientou que, apenas em seu formato inicial, o Pix reduziu custos e fomentou o surgimento de novas soluções para empresas e famílias, com ganhos para todos. "O Pix continuará evoluindo para agregar novas funcionalidades e assim continuar entregando segurança e valor para a sociedade." Às 16h30, diretores do BC concederão uma entrevista coletiva para tratar sobre as mudanças.



O BC já adiantou, porém, que, desde seu lançamento, o Pix conta com vários elementos de segurança, como limites para transações que podem ser estabelecidos pelo próprio usuário e total rastreabilidade para auxiliar no combate a fraudes e a outros crimes. "O Banco Central e as instituições reguladas seguem trabalhando para implementar mecanismos adicionais de segurança o mais rápido possível, não somente no Pix, mas também aplicáveis a outros meios de pagamento digitais."