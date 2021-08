Toffoli vota para manter autonomia do BC; placar é de 2 a 1 favorável à lei

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli votou para manter a lei de Autonomia do Banco Central, juntando-se à posição do ministro Luís Roberto Barroso. Com a manifestação de Toffoli, o julgamento na Corte tem dois votos favoráveis à manutenção da lei, e um contrário, do relator, ministro Ricardo Lewandowski.



Sem entrar profundamente no mérito da questão que envolve a independência da autoridade monetária, Toffoli destacou que o BC normatiza, regula e fiscaliza o sistema financeiro e que, segundo a Constituição, cabe ao Congresso produzir as normas a respeito da moeda, câmbio e sistema financeiro.



"Essa competência é do Congresso. Não tem iniciativa restritiva ao Executivo", disse Toffoli, rejeitando a tese de que a autonomia do BC só poderia ter sido conferida por um projeto de lei enviado pelo presidente da República.