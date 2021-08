Dirigente diz que Fed deve ter condições em setembro de anunciar tapering

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Dallas, Robert Kaplan, afirmou nesta quinta-feira que sua perspectiva para a economia dos Estados Unidos não mudou até o momento. Durante entrevista à CNBC, ele defendeu que até setembro o Fed estará em condições de anunciar o início da gradual redução nas compras de bônus ("tapering"). Segundo o dirigente, esse corte poderia começar a ser executado "em outubro ou pouco depois disso".



Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Kaplan argumentou que a atividade econômica tem resistido a novos surtos da covid-19 nos Estados Unidos, diante da disseminação da variante delta.



Ele disse que as pessoas estão aprendendo a lidar melhor com a situação, além disso notou que as vacinas e o uso de máscaras têm ajudado a controlar o quadro. "Prefiro começar logo o tapering e ser gradual" na redução das compras de bônus, afirmou.



De acordo com o dirigente, esse processo poderia durar "oito meses mais ou menos", mas que está aberto a discutir outras opções.



O dirigente notou que as compras de bônus pelo Fed colaboram para uma tomada excessiva de riscos nos mercados.



Ele argumentou também que as compras de bônus apoiam a demanda, mas agora não há esse problema nos EUA, ao contrário do quadro no auge da crise da covid-19.



Kaplan enfatizou ainda que a decisão sobre o ritmo das compras de bônus não está relacionado ao momento da elevação nos juros. Em sua projeção, o Fed deve elevar os juros em 2022.