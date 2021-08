Fed: Esther George defende iniciar 'tapering' logo, ante inflação elevada nos EUA

A presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em Kansas City, Esther George, defendeu hoje que a autoridade monetária inicie em breve a retirada de estímulos, processo conhecido como "tapering". Em entrevista à Fox Bussiness, a dirigente afirmou que a diminuição do relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês) deve começar "mais cedo do que mais tarde", em meio a leituras elevadas de inflação e desequilíbrios no mercado imobiliário residencial dos Estados Unidos. Para ela, o processo poderia ter início já este ano. Esther George comentou ainda que o Fed tem visto progressos na recuperação do mercado de trabalho americano. Fonte: Dow Jones Newswires.