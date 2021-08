Há crescimento do uso criptomoedas como investimento, repete Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta quarta-feira que há um crescimento muito grande do uso criptomoedas como investimento, ao invés do uso como meio de pagamentos. "Quem regula criptomoedas no Brasil é a CVM e entendemos que é mais importante regular primeiro como investimento", afirmou, em participação na 11ª Reunião do Núcleo de Estudos Avançados de Regulação do Sistema Financeiro Nacional (Neasf), organizada pela Fundação Getúlio Vargas.



Campos Neto voltou a defender a criação de uma moeda digital emitida, ou pelo menos controlada pelo BC. "Hoje o Pix já atende quase todas as demandas das pessoas por uma moeda digital para pagamentos", completou.