Bolsonaro: China não faz favor ao Brasil ao importar produtos agrícolas

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira, 24, em entrevista ao Canal Rural, que a China não faz favor ao Brasil ao importar produtos agrícolas do agronegócio nacional e se mostrou disposto a manter as relações comerciais com o país estrangeiro sem "abrir mão da nossa soberania".



"A China não está fazendo nenhum favor conosco. Se eles pudessem comprar mais barato de Marte, Saturno, Plutão ou da Lua, eles comprariam. Agora, nós não podemos abrir mão da nossa soberania. Sempre disse: podemos vender para o mundo todo, mas não permitir que comprem o Brasil".



Segundo Bolsonaro, o Brasil deve buscar aumentar número de países compradores, para que não haja dependência em relação à China. "Nenhum país pode depender de um ou dois países para sua segurança alimentar. E o Brasil é país que honra seus compromissos e honra seus contratos. Nos interessa vender para mais gente, para que não venhamos a ser um dia dependentes da importação de um só país", disse.