Campos Neto: Temos situação muito saudável no crédito

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou nesta quarta-feira, 24, que o mercado de crédito segue bastante saudável e voltou a destacar as medidas tomadas pelo governo na pandemia para destravar os financiamentos.



"Lemos artigos que dizem micro e pequenas empresas tiveram muitos problemas na crise e que o crédito foi todo para as grandes empresas. Mas aconteceu o contrário, de uma forma geral os programas do governo na pandemia atenderam as menores empresas", afirmou, em participação no evento Expert XP 2021.