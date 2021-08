Petrobras recebe pagamento de US$ 2,9 bi do acordo de Coparticipação de Búzios

A Petrobras recebeu nesta terça-feira, 24, pagamento à vista no valor de US$ 2,9 bilhões referente às obrigações das parceiras CNODC e CNOOC no acordo de Coparticipação de Búzios. Segundo o fato relevante, com o pagamento, a Petrobras emitirá o certificado de adimplência para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), visando atender a última condição precedente exigida pelo Acordo, que será vigente a partir de 1º de setembro.



Após essa data, a CNODC e a CNOOC têm até 30 dias corridos para manifestarem interesse no exercício da opção de compra de parcela adicional, de 5% cada uma, no Contrato de Partilha de Produção do Excedente da Cessão Onerosa.



Atualmente, a Petrobras possui 90% dos direitos de exploração e produção do volume excedente da cessão onerosa do campo de Búzios, em parceria com a CNODC (5%) e a CNOOC (5%).