Vendas de moradias nos EUA novas sobem 1% em julho ante junho

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos subiram 1,0% em julho ante junho, para uma taxa anual sazonalmente ajustada de 708 mil unidades, segundo dados publicados nesta terça-feira pelo Departamento do Comércio americano. Os dados de junho foram revisados para cima, de 676 mil para 701 mil unidades.



Analistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam alta de 3,6% no período, para 700 mil unidades.