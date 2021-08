Guedes: Esta semana vamos anunciar arrecadação explodindo de novo

Sem citar valores, o ministro da Economia, Paulo Guedes, antecipou nesta segunda-feira, 23, que nesta semana a Secretaria da Receita Federal vai anunciar uma "arrecadação explodindo de novo".



Guedes fez afirmação durante participação na cerimônia de lançamento do ranking 300 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro 2021 da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) em que defendia os feitos da sua equipe econômica frente à crise provocada pela pandemia do Coronavírus, que resultará, de acordo com ele, em um crescimento do PIB à razão de 5,5%.



"Esta semana vamos anunciar uma arrecadação explodindo de novo. Temos mais arrecadação e menos déficit", disse o ministro.