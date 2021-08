Geração solar fotovoltaica atinge 10 GW e Brasil entra para o Top 15 global

O Brasil acaba de ultrapassar a marca histórica de 10 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte solar fotovoltaica, em usinas de grande porte e em pequenos e médios sistemas instalados em telhados, fachadas e terrenos, informou a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).



"Somados, os sistemas fotovoltaicos representam mais de 70% da potência da usina hidrelétrica de Itaipu, segunda maior do mundo e maior da América Latina. Isso reforça o papel estratégico da tecnologia no suprimento de eletricidade no País, fundamental para a retomada do crescimento econômico nacional", disse a entidade em nota.



Com a marca, o País passa a fazer parte dos 15 países com maior capacidade de geração solar instalada, lista liderada pela China (253,8 GW), seguida pelos Estados Unidos (73,8 GW) e Japão (68,6 GW). O Brasil é o único país da América Latina no Top 15, elaborado pela Irena (Agência Internacional parta Energia Renováveis).



De acordo com a Absolar, a fonte solar já trouxe ao Brasil mais de R$ 52,7 bilhões em novos investimentos e gerou mais de 300 mil empregos acumulados desde 2012.



Com isso, evitou a emissão de 10,7 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade.