Governo 'já decidiu estourar o teto de gastos', diz vice-presidente da Câmara

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), afirmou nesta segunda-feira, 23, que o governo federal "já decidiu estourar o teto de gastos" e estaria, apenas, encontrando uma maneira de fazê-lo - que poderia ser por meio da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios.



Em evento do Secovi, sindicato patronal do mercado imobiliário, Ramos voltou a dizer que tem dificuldade em enxergar ambiente para aprovação da PEC dos Precatórios no Congresso Nacional.



"Não é de fácil aprovação", cravou o parlamentar.