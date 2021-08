Guedes: Lidar com frustração faz parte do cargo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira, 20, que frustração faz parte do cargo, ao ser informado por seus interlocutores na live organizada pela Genial Investimentos que seu ex-subordinado na pasta, Salim Mattar, teria ficado muito frustrado por não ter conseguido ir adiante com o programa de privatizações previsto pelo governo.



Perguntado se também se sentia frustrado diante da não realização de tantas promessas feitas na campanha eleitoral e no início do governo, Guedes disse que sua frustração é enorme.



"A frustração é enorme, ela é enorme, mas ela não é menor que o senso de responsabilidade. O senso de responsabilidade é saber que por circunstâncias foi uma aliança de liberais conservadores, o presidente me deu apoio. Era uma aliança de conveniência. Não tinha nada de orgânico e o presidente veio nessa tentativa de mudar esse modelo e eu acho que mudou", disse.



Segundo Guedes, pode ter alguma coisa acontecendo, mas que ninguém fez uma proposta indecente para ele. "Ninguém nunca fez nenhuma proposta indecente para mim", afirmou.