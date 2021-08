Eletrobras lança edital para melhorar eficiência energética em prédios públicos

A Eletrobras lançou nesta sexta-feira (20) o edital da Chamada Pública Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - Eficiência Energética) no Setor Público, que investirá R$ 67,5 milhões em projetos de eficiência energética de edificações públicas em todo o País. O investimento é recorde e 1.587% maior do que a chamada de 2020, de apenas R$ 4 milhões.



A chamada contempla edificações públicas federais, estaduais e municipais existentes, localizadas em todo o território nacional, e acontece em um momento de crise hídrica e em pleno processo de privatização da estatal.



As inscrições começam no dia 1º de setembro e vão até 30 de novembro. No dia 26 de agosto, das 14h às 16h, será realizado um workshop online para esclarecer dúvidas dos interessados.



"No evento, destinado a agentes do setor público e a consultores do mercado de eficiência energética, serão apresentadas a chamada pública, seus objetivos, quem são os candidatos elegíveis, quais as regras, as fases, o cronograma, a modelagem de propostas técnicas, os critérios de seleção e o modelo da capacitação", explicou a Eletrobras em nota.



A estatal já havia lançado em maio deste ano, também no âmbito do Procel, uma chamada pública de R$ 65 milhões para promover projetos que tornem eficiente a iluminação pública de vias e praças de municípios de todo o País. O prazo para a inscrição de projetos termina no próximo dia 27.