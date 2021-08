PPI da Alemanha sobe 1,9% em julho ante junho

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 1,9% em julho na comparação com junho, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 20, pela Destatis, agência oficial de estatísticas do país. O dado mostra aceleração ante junho, quando a alta dos preços foi de 1,3%. O The Wall Street Journal não divulgou projeções para o indicador. Na comparação com julho de 2020, a alta dos preços aos produtores foi de 10,4%. O acréscimo foi o maior desde janeiro de 1975, de acordo com a Destatis.