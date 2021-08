Consumo de gás natural cresce 33,7% no 1º semestre, mostra Abegás

O consumo de gás natural no Brasil cresceu 33,7% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2020, alcançando o volume de 72,051 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), segundo a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás).



A alta foi influenciada pela maior demanda no segmento de geração de energia em termelétricas, e pela recuperação do setor industrial, após o relaxamento de medidas de isolamento social adotadas no início da pandemia do novo coronavírus.



No segmento de geração elétrica o consumo de gás natural avançou 61,78% no semestre, para 31,631 milhões de m³/d, enquanto na indústria a alta foi de 21,29%, para 29,208 m³/d.



O setor de matérias-primas apresentou crescimento de 17,56% na demanda por gás natural, para 615,08 mil m³/d, enquanto no segmento automotivo a elevação foi de 16,27%, a 4,727 milhões de m³/d.



Já a demanda no setor comercial teve elevação de 7,34%, para 702,7 mil m³/d e a Co-geração apresentou expansão de 3,60%, a 2,232,79 milhões de m³/d.



Por outro lado, o consumo residencial de gás natural caiu 1,52% no semestre, para 1,317 milhão de m³/d, e outros segmentos tiveram retração de 0,47% para 846,45 mil m³/d.



"O estudo da Abegás aponta uma boa recuperação da indústria, inclusive com relação ao período pré-pandemia", disse o presidente executivo da Abegás, Augusto Salomon.