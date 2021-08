Para Guedes, redução de TEC do Mercosul ajudaria no combate à inflação

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender nesta quinta-feira a proposta brasileira de redução da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul e disse que a medida ajudaria a combater a elevação dos preços, que se aproxima. "Queremos baixar 10% da tarifa de importação já", comentou, durante audiência pública da Comissão de Relações Exteriores do Senado, no debate do tema "Mercosul: tarifa externa comum e potencial de ampliação do bloco".



O Brasil, com o apoio do Uruguai, vem negociando a redução da TEC do Mercosul, que é a taxa cobrada na importação de produtos de fora do bloco.



No primeiro semestre, o Brasil propôs reduzir a TEC em 10% imediatamente e mais 10% no fim deste ano.



A Argentina, contrária à redução linear, aceitou um corte de 10%, limitado a 75% da pauta comercial, o que o Brasil achou insuficiente. "Estamos atrasados (na redução da tarifa). Essa baixa ajuda a travar essa alta de inflação que está vindo aí, ajuda a aumentar oferta de alimentos, de aço, de tudo isso, dá uma acalmada no setor", avaliou. "É bom para o Brasil, é importante", defendeu.



Também participam do evento realizado por videoconferência o ex-ministro das Relações Exteriores e embaixador Celso Lafer; o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França; o embaixador do Uruguai para o Brasil, Guilhermo Valles Galmes; e o gerente de Políticas de Integração Internacional da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Fabrízio Sardelli Panzini.