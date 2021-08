Biden comemora queda em auxílio-desemprego, mas cita recuperação incompleta

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou um comunicado, nesta quinta-feira, em que comemora a queda nos pedidos de auxílio-desemprego no país, mas caracteriza a recuperação econômica como "longe de estar completa".



Para o democrata, o resultado reflete "progressos importantes" obtidos durante seu governo.



Segundo ele, quando tomou posse, cerca de 830 mil americanos solicitavam seguro para desempregados por semana. "Esse número caiu em mais da metade, para menos de 378 mil", destaca.



O presidente dos EUA acrescenta que mais de 4 milhões de empregos foram criados desde o início do ano e defende as propostas de investimentos previstas em sua agenda econômica.



Ainda assim, Biden reconhece que a retomada será marcada por "altos e baixos" à medida que a variante Delta do coronavírus avança.