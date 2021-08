Funchal: desafio é fazer receita crescer com economia e despesa cair com controle

O secretário especial de Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, disse que o controle nos gastos públicos é importante para manter os juros brasileiros baixos. "Desafio é fazer receita crescer com economia e despesa cair com controle de gastos", afirmou, durante participação em audiência na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional.



Ele ressaltou que houve um aumento no prêmio de risco cobrado por investidores para a compra de papéis brasileiros por conta das incertezas na área fiscal.



"O Brasil já tributa muito, organizar as contas é pelo lado da despesa. A tendência de queda nos gastos é importante para manter juros baixos", acrescentou o secretário.