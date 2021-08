Pesquisa mostra que empresários de BH estão mais confiantes neste semestre

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) empresários da capital mineira estão mais confiantes para o segundo semestre de 2021. Isso porque uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), com 303 empresários, aponta que as vendas cresceram em 7,4 pontos percentuais, no primeiro trimestre deste ano. Osda capital mineira estão maispara o segundo semestre de 2021. Isso porque umarealizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de/BH), com 303 empresários, aponta que as vendas cresceram em 7,4 pontos percentuais, no primeiro trimestre deste ano.

De acordo com a pesquisa, há um aumento na expectativa dos empresários, com 13,9 pontos no segundo trimestre (35,4) em comparação ao primeiro (21,5).

Já o indicador de expectativas para o segundo semestre revelou que os empresários do setor de serviços estão levemente mais otimistas. O patamar registrado foi de 60,3 pontos. Nos primeiros três meses do ano, o indicador ficou em 57,8.

O levantamento mostra que as opiniões são bem diferentes quando se retrata o indicador de serviço. Apenas quatro das nove regionais apresentaram opiniões positivas para o indicador: Oeste (60,3), Norte (58,7), Centro-sul (57,4) e Barreiro (50,5). Em contrapartida, as outras regionais têm opiniões negativas.

A pesquisa revela que as empresas de pequeno, médio e grande portes apresentam opiniões positivas. Já as microempresas demonstraram estar descrentes. Ao analisar o indicador de serviço, empresas de todos os portes apontaram a mesma tendência: os empresários estão mais pessimistas em relação às condições atuais e otimistas com os próximos seis meses.

“A melhora dos indicadores de monitoramento da pandemia e a ampliação da vacinação são os responsáveis pelo aumento dessa confiança. Em relação ao cenário atual, ainda notamos pessimismo. Em contrapartida, há esperança para um futuro imediato. Ou seja, estão confiantes para o segundo semestre”, analisa o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

