Discussão sobre tributação do consumo não afasta debate sobre IR, diz relator

O relator da reforma do Imposto de Renda, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), disse nesta quarta-feira, 18, que a discussão sobre uma reforma da tributação de consumo não afasta o debate sobre a tributação da renda. Sabino participa no período da manhã desta quarta da 22ª Conferência Anual Brasil Santander.



Para o deputado, o Congresso adotou uma estratégia acertada ao fatiar a discussão da reforma tributária, o que tem dado resultados. "É muito importante a tramitação dos projetos que falam sobre a reforma do consumo, mas isso não afasta a discussão e o debate sobre a reforma do imposto que incide sobre a renda", afirmou.



Na avaliação de Sabino, o Congresso tem apresentado "características reformistas" nas últimas votações sobre autonomia do Banco Central, privatização dos Correios e capitalização da Eletrobras. "Tem demonstrado um sentimento reformista e não irá falhar com o País nesse momento tão importante da retomada da economia", disse.