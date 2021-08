Ministro e governador de SC fecham acordo para direcionar R$ 450 mi a estradas

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o governador de Santa Catarina, Carlos Moises, fecharam um acordo nesta terça-feira para direcionar recursos estaduais para obras em estradas federais que cruzam o território catarinense. Serão R$ 450 milhões no total para três BRs: 470, 280 e 163.



A negociação foi feita durante audiência pública realizada pela Comissão de Infraestrutura do Senado, promovida a pedido do senador Esperidião Amin (PP-SC).



Do acordo, a aplicação de R$ 350 milhões já havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado.



Durante o evento no Senado, por sua vez, o governador afirmou que deve direcionar mais R$ 100 milhões de recursos estaduais para melhoria nas rodovias.



O novo montante também deve ser autorizado pela assembleia local.



Dos R$ 450 milhões, a maior parte, R$ 300 milhões, será direcionada para as obras da BR-470. Já R$ 50 milhões vão para a BR-280 e os R$ 100 milhões restantes na BR-163.