Líder do Cidadania diz que partido vota contra IR se não houver mudança no texto

O líder do Cidadania, Alex Manente (Cidadania-SP), disse que o partido irá orientar contra a aprovação da reforma do imposto de renda, caso não haja novas mudanças no relatório. "Entendemos que não é hora de tributar setor produtivo no Brasil. Ao longo prazo, é efeito muito negativo para população e o contribuinte", afirmou Manente ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Como o Broadcast mostrou mais cedo, em troca do apoio dos municípios à proposta que reformula o Imposto de Renda, o governo acertou a aprovação de um conjunto de propostas que resultarão em transferência adicional de R$ 6,5 bilhões ao ano às prefeituras, conforme disse à reportagem o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski.



Segundo ele, também foi acertada uma votação que, na prática, vai mudar a regra de correção do piso do magistério, que ficaria atrelado à recomposição da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).