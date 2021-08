Apas: Supermercados paulistas criam 7.680 postos de trabalho entre no 1º semestre

O setor supermercadista do Estado de São Paulo criou 7.680 postos de trabalho entre os meses de janeiro a junho, o que representa 35,68% das vagas do comércio nesse período. Na comparação com o mesmo período de 2020, houve elevação de 5,04% no saldo de empregos do segmento supermercadista paulista.



Segundo análise feita pela Associação Paulista de Supermercados (Apas), com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), esse índice contribuiu para o total de 574.625 pessoas trabalhando no varejo alimentar até junho.



No primeiro semestre de 2021, o comércio paulista teve 104.236 admissões e 83.302 desligamentos, com um volume de 20.934 novas posições no período.