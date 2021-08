IR: Pelo Twitter, MDB afirma que decidiu que vai orientar voto contra a proposta

O MDB anunciou nesta terça-feira, 17, no Twitter do partido que irá orientar contra a aprovação da reforma do imposto de renda. "Agora há pouco, a bancada do MDB decidiu que vai orientar voto CONTRA a proposta de IR", diz a publicação.



A bancada do partido na Câmara tem 34 deputados. Mais cedo, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Sérgio Souza (MDB-PR), disse que a Reforma do Imposto de Renda, relatada pelo deputado Celso Sabino (PSDB-PA), "ainda precisa de ajustes".