Líder da bancada ruralista diz que PL do IR ainda precisa de ajustes

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), conhecida como bancada ruralista, deputado Sérgio Souza (MDB-PR), disse que a Reforma do Imposto de Renda, relatada pelo deputado Celso Sabino (PSDB-PA), "ainda precisa de ajustes". A intenção do relator e do governo é aprovar o texto ainda nesta terça-feira no plenário da Câmara, porém, há forte resistência no Parlamento à proposta.



"Pode vir um aumento de carga tributária para o agro e encarecer ainda mais o nosso custo de produção, fica nosso alerta e precisamos prestar muita atenção no debate da proposta", disse Souza em nota. "O texto do projeto ainda não está do jeito que o setor agropecuário gostaria, falta um ou outro ponto para ajustar. Com o trabalho conjunto da FPA, IPA, governo e o relator, a tendência é avançarmos para um consenso."



Pela manhã, lideranças do MDB, PSD, DEM, Cidadania e PSDB se reuniram para tratar sobre o texto. A tendência majoritária no encontro foi contrária à aprovação do texto como estava.



O presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, no entanto, afirmou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a entidade está apoiando a aprovação da versão atual do projeto.



Segundo ele, a decisão foi tomada nesta terça pela manhã após a negociação de um acordo que envolve outras demandas dos municípios.



Ele garante que os Estados também serão beneficiados, embora a resistência dos governadores à proposta do IR persista.