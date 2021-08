Produção de petróleo em julho sobe 4,9% ante junho, mostra ANP

A produção média de petróleo no Brasil voltou ao patamar dos 3 milhões de barris diários (b/d) em julho, registrando alta de 4,9% contra o mês anterior e atingindo 3,044 milhões de b/d. A produção de gás natural em julho foi recorde, de 139,1 milhões de metros cúbicos diários, alta de 2,49% ante junho e de 6,76% contra julho de 2020, segundo informações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



No total, o Brasil produziu em média 3,919 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) em julho, contra 3,757 milhões de boe/d em junho, alta de 4,3%.



A Petrobras registrou alta de 6,3% na produção de petróleo no mês passado, segundo a ANP, chegando a uma média diária de 2,231 milhões de barris, contra 2,097 milhões em junho.



A produção de gás natural subiu 3,8%, para 100,3 milhões de metros cúbicos. No total, a produção da estatal somou média de 2,862 milhões de barris de boe/d, alta de 5,8% contra o mês anterior.



O pré-sal correspondeu a 71,61% da produção total, com 2,806 milhões de boe/d, alta de 3,3% contra junho. O campo de Tupi (ex-Lula) continua como maior campo produtor do pré-sal, registrando média de 1,21 milhão de boe/d.