Vendas no varejo nos EUA caem 1,1% em julho ante junho

As vendas no varejo dos Estados Unidos tiveram queda de 1,1% em julho na comparação com o mês anterior, a US$ 617,7 bilhões, segundo dados ajustados divulgados nesta terça-feira pelo Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal projetavam recuo menor, de 0,3%. Na comparação anual, as vendas no varejo de julho tiveram crescimento de 13,3%. Excluindo-se automóveis, houve queda de 0,4% no mês, quando a expectativa era de avanço de 0,2%. Já em junho, a alta mensal de 0,6% nos vendas no varejo antes informada foi revisada para um avanço maior ante maio, de 0,7%. (Com informações da Dow Jones Newswires).