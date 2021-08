PIB da zona do euro avança 2% no 2º trimestre ante o primeiro, como esperado

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro registrou crescimento de 2,0% no segundo trimestre, na comparação com o primeiro, informou nesta terça-feira, 17. a Eurostat, agência de estatísticas da União Europeia (UE). O resultado coincidiu com a previsão de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Na comparação anual, o PIB da região da moeda comum teve avanço de 13,6%, abaixo da previsão, de 13,7%. O mesmo relatório aponta que o emprego na zona do euro aumentou 0,5% no segundo trimestre ante o anterior. Na comparação anual, o número de empregados subiu 1,8%, informa a Eurostat. (Com informações da Dow Jones Newswires).