Fitch reafirma rating BB- da Turquia, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou o rating BB- da Turquia nesta sexta-feira, 13, com perspectiva estável. Segundo a agência de classificação de risco, a nota de crédito do país reflete, do lado negativo, a fraca credibilidade da política monetária, a inflação alta, a liquidez externa baixa, em um contexto de necessidades de financiamento, e riscos geopolíticos.



Por outro lado, segundo a Fitch, a Turquia tem déficits e dívidas governamentais baixos.



Além disso, dados de crescimento do país, principalmente o Produto Interno Bruto (PIB) per capita e o índice de desenvolvimento humano (IDH), são mais fortes do que os dos pares.



De acordo com a agência, a perspectiva estável equilibra a incerteza política elevada devido ao aumento da inflação e a falta de independência do banco central, de um lado, e uma redução das pressões de financiamento externo de curto prazo devido a um déficit estreito em conta corrente, de outro.