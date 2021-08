Campos Neto diz que BC tem projeto para fazer um 'Open Health'

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira, 13, que a instituição está conversando com o Ministério da Saúde para a criação de um "Open Health", um sistema de dados de consumidores de produtos na área de saúde. Campos Neto não deu detalhes sobre o sistema ou sobre como funcionaria.



A citação de Campos Neto ocorreu durante evento em que ele tratava de novas tecnologias, entre elas o Open Finance - um desdobramento do Open Banking, o sistema de compartilhamento de dados de clientes bancários.