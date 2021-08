Correção: Lojas Americanas tem lucro de R$ 254,7 mi no 2º trimestre

Att. Srs. Assinantes,



A nota enviada anteriormente continha uma incorreção no primeiro parágrafo. O lucro líquido informado é referente ao segundo trimestre e não como constou. As demais informações estavam corretas. Segue nota na íntegra corrigida:





A Lojas Americanas registrou lucro líquido consolidado de R$ 254,7 milhões no segundo trimestre de 2021, revertendo o prejuízo de R$ 7,1 milhões registrado no mesmo período do ano passado.



O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da varejista entre abril e junho ficou em R$ 1,070 bilhão, alta anual de 45%. A margem Ebitda Ajustada foi de 15,5%, com leve recuo de 0,1 ponto porcentual ante o ano passado.



A receita líquida de vendas e serviços da Lojas Americanas chegou a R$ 6,917 bilhões no segundo trimestre, avanço de 46,1%. A venda bruta de mercadorias (GMV, na sigla em inglês) foi de R$ 12,632 bilhões, avanço de 32,6%.



O resultado financeiro líquido da Lojas Americanas no trimestre foi de R$ 121,8 milhões, revertendo o indicador negativo de R$ 296,5 milhões do mesmo período de 2020.



A companhia encerrou o trimestre com posição de caixa líquido consolidado de R$ 3,455 bilhões, ante dívida de R$ 3,747 bilhões no fim de junho de 2020.