Líderes propõem adiar votação da reforma do IR para a próxima terça-feira

Líderes de centro e de oposição fizeram agora uma proposta para adiar a votação da reforma do imposto de renda para a próxima terça-feira, 17, ao invés de isso acontecer nesta quinta-feira, 12. A sugestão foi levada pelo líder do DEM, Efraim Filho (PB).



Líderes do PT, PDT, PSDB e Novo concordaram com proposta.



"Colocar para semana que vem é sem dúvida nenhuma o caminho mais prudente", afirmou o líder do MBD, Isnaldo Bulhões (AL).



O líder do PSC, Aluísio Mendes, discordou do adiamento, assim como o do PCdoB, Renildo Calheiros. "Os destaques estão ai", disse o deputado.