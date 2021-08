Campos Neto avalia positivamente mercado de crédito e cita inadimplência baixa

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou positivamente o andamento do mercado de crédito brasileiro durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, a inadimplência está baixa, apesar da crise, e os bancos que se prepararam para perdas estão revertendo o provisionamento. Ele disse ainda, ao avaliar o mercado de crédito, que as taxas de juros a famílias e empresas estão próximas das mínimas, ainda que haja um movimento de alta da Selic (a taxa básica da economia) na ponta.



Campos Neto também fez uma defesa dos programas lançados pelo governo e pelo próprio BC durante a pandemia, para manter o crédito para micro e pequenas empresas. "O pequeno e o microempresário não ficaram desamparados na crise", disse, em participação no Congresso Nacional Abrasel, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. "Vemos grande crescimento de crédito para pequeno e micro na crise."



Ao mostrar um quadro com a oferta de crédito para diferentes setores da economia, o presidente do BC disse ainda que não é verdadeira a percepção de que os financiamentos para empresas menores foram retirados durante a crise.