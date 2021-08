PPI dos EUA sobe 1,0% em julho ante junho, acima da previsão de +0,6%

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos teve alta de 1,0% em julho na comparação com junho, após ajustes sazonais, informou nesta quinta-feira, 12, o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam crescimento menor, de 0,6%.



O núcleo do PPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, também subiu 1,0% na mesma comparação. A expectativa, nesse caso, era de alta de 0,5%.



O índice cheio do PPI repetiu assim a alta de 1,0% vista em junho. O PPI teve em julho avanço de 7,8% na comparação anual, a alta mais forte em 12 meses desde que essa série histórica começou, em novembro de 2010, aponta o relatório. (Com informações da Dow Jones Newswires).