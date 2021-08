Eletrobras: Lucro líquido soma R$ 2,5 bilhões no 2º trimestre; alta de 439%

A Eletrobras obteve lucro líquido de R$ 2,5 bilhões no segundo trimestre do ano, alta de 439% na comparação anual. O lucro líquido recorrente, que considera ajustes não mencionados nos destaques, teve alta de 601% no período, para R$ 4,5 milhões na mesma base de comparação.



Segundo a estatal, o resultado foi impactado positivamente pelo segmento de transmissão em decorrência da revisão tarifária periódica, com efeitos a partir de julho de 2020, e pela melhora nos resultados da geração.



O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) no segundo trimestre somou R$ 3,3 bilhões, alta de 64% ante igual período do ano anterior.



A receita operacional líquida atingiu R$ 7,9 bilhões no período, 49% superior à observada no mesmo intervalo de 2020.



Segundo a companhia, os investimentos realizados em geração somaram R$ 483 milhões no trimestre, dos quais R$ 154 milhões foram para manutenção e R$ 329 milhões em implantação. Deste total, R$ 250 milhões foram alocados em Angra 3. Na área de transmissão a empresa aportou R$ 277 milhões, sendo R$ 213 milhões para reforços e melhorias.



Entre abril e junho, a energia para revenda somou R$ 507 milhões, alta de 40,7% em comparação com o segundo trimestre do ano passado.