Agricultura: superávit do agronegócio em julho aumenta 14,7%, para US$ 10 bilhões

O superávit do agronegócio em julho foi de US$ 10,054 bilhões, 14,7% maior que os US$ 8,767 bilhões de julho de 2020. Segundo dados do Ministério da Agricultura, divulgados nesta quarta-feira, 11, as exportações do setor somaram no mês passado US$ 11,290 bilhões, 15,8% acima de igual mês do ano anterior. Já as importações do setor totalizaram US$ 1,237 bilhão, 25,8% mais. No acumulado de janeiro a julho o agronegócio registra superávit de US$ 63,963 bilhões, ante US$ 53,424 bilhões em 2020.



De acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do Ministério da Agricultura, em nota, o crescimento das exportações está ligado à elevação do índice de preços dos produtos do agronegócio exportados pelo Brasil, que foi de 28,5% na comparação entre julho de 2020 e julho de 2021. "Por outro lado, o índice de quantum das exportações apresentou queda de 9,9%. Mesmo com queda do volume exportado, o forte incremento dos preços internacionais dos produtos exportados fez com que o valor atingisse um montante histórico", diz.



A soja em grãos apresentou uma a queda na quantidade exportada, passando de aproximadamente 10 milhões de toneladas (julho/2020) para 8,7 milhões de toneladas (julho/2021). No entanto, a elevação do preço médio de exportação da oleaginosa brasileira em 32,5% fez com que o valor exportado alcançasse cerca de US$ 4 bilhões.



"As carnes (bovina, suína e de frango) também atingiram valor recorde de exportações, com US$ 2,03 bilhões em vendas externas em julho passado (+34,9%). Em nenhum mês da série histórica iniciada em janeiro de 1997, as exportações do setor haviam ultrapassado o valor de US$ 2 bilhões em um único mês. A cifra foi obtida em função da expansão dos preços médios de exportação (+24%) e, também, do volume exportado (+8,8%)", destacou a pasta.