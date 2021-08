Gasolina sofre nono reajuste de preço nas refinarias em 2021

Gasolina sofreu quedas de preço entre março e maio, mas valor não chegou às bombas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Os brasileiros terão de preparar o bolso mais uma vez. A Petrobras anunciou que aumentará mais uma vez o preço da gasolina nas refinarias a partir desta quinta-feira (12/8). Desde janeiro, é o nono reajuste do combustível, que passará a ter um preço médio de R$ 2,78 por litro, o que equivale a um aumento de 3,34%.

Com isso, o preço cobrado em um litro de gasolina, que já passava de R$ 6 em vários postos de Belo Horizonte, vai aumentar ainda mais. A gasolina foi um dos produtos que mais tiveram reajuste em 2021. Segundo a pesquisa do Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo (IPCA), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o combustível aumentou 43,56% na Grande BH nos últimos 12 meses, com dados até junho.





No comunicado, a Petrobras destacou que o preço do combustível na bomba passará a ser de R$ 2,03 por litro, "referente à mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro". "Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais; custos para aquisição e mistura obrigatória de etanol anidro; além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores", informou no documento.





Foi o segundo reajuste da gasolina desde que Joaquim Silva e Luna assumiu a direção da Petrobras. Desta vez, a estatal não anunciou aumento no preço do diesel.





O professor de economia da Unihorizontes, Paulo Vieira, entende que o aumento da gasolina será repassado indiretamente para outros produtos no dia a dia dos brasileiros: “Combustíveis têm um efeito multiplicador, já que não termina no efeito dele mesmo. Tudo o que temos hoje depende de transporte.A partir do momento que o preço da gasolina sobe, os custos são repassados para outros preços, que acabam atingindo o bolso das pessoas. A inflação é uma média acaba atingindo com mais força as menos favorecidas, pois elas têm menos condições de defender da alta desenfreada de preços”.

O primeiro reajuste da Petrobras nas refinarias ocorreu em 2 de janeiro, com o litro da gasolina custando R$ 1,84. No primeiro mês do ano, o combustível aumentou mais duas vezes, passando a custar R$ 2,08. Entre 18 de fevereiro e 8 de março, o produto sofreu mais três reajustes, com preço de R$ 2,84.

A partir daí, a estatal anunciou quatro quedas de preço nas refinarias, algo que não foi traduzido nas bombas para o consumidor. Um novo aumento foi divulgado em 6 de julho, já sob a gestão de Luna na empresa.





“Quando se fala em aumento dos combustíveis, daqui a pouco podemos perceber outra vez o aumento do gás, do frete, carretos, do transporte em geral. Grande parte dos nossos transportes são através de malhas rodoviárias. Esses seguidos reajustes acaba levando ao aumento dos juros, que leva o crédito a ficar mais restrito e difícil. O país já está numa situação complicada em termos de tentar retomar o crescimento. E aumento de juros é uma medida contracionista”, diz Paulo Vieira.



Venda direta de etanol

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Medida Provisória (MP) que permitirá a venda de etanol pelos produtores ou importadores diretamente para postos de combustíveis, sem intermédio de distribuidoras. Os postos poderão, ainda, vender combustível de qualquer marca, independente da bandeira comercializada, desde que devidamente informado ao consumidor.





O objetivo do governo é garantir mais eficiência logística para o setor. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a medida está alinhada aos princípios da política energética nacional e promove a abertura do mercado e o aumento da concorrência, com potencial redução dos preços dos combustíveis, trazendo benefícios importantes para o consumidor final.