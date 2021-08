Indústria e comércio de Minas registram queda nas atividades em junho

Vendas do comércio, em Minas, apresentaram queda de 2,1% em junho (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A produção industrial recuou 0,6% no estado, enquanto no Brasil a variação foi nula. Dez dos 15 estados pesquisados mostraram taxas negativas, com destaque para Paraná e Pará (ambos com -5,7%). Pernambuco (-2,8%), Mato Grosso (-1,9%), Espírito Santo (-1,6%), Goiás (-1,1%), Rio Grande do Sul, São Paulo (ambos com -0,9%) e Santa Catarina (-0,3%) completam os estados com queda na produção.





Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o setor industrial mostrou crescimento de 12% em junho de 2021, com dez dos 15 estados pesquisados apontando resultados positivos.

Segundo o IBGE, esses resultados foram influenciados, em grande parte, pela baixa base de comparação. Afinal, o setor industrial foi pressionado, em junho de 2020, pelo aprofundamento das paralisações ocorridas em diversas plantas industriais, devido ao isolamento social imposto pela pandemia da COVID-19.





Nesse mês, Espírito Santo (34,3%) e Ceará (31,1%) tiveram as expansões mais intensas, enquanto Minas Gerais apresentou um avanço de 23,1%.





No indicador acumulado para o período janeiro-junho de 2021, a média nacional apresentou expansão de 12,9%, sendo que 12 dos 15 estados pesquisados apresentaram avanços, com destaque para Ceará (26,8%), Amazonas (26,6%) e Santa Catarina (26,1%).

Minas Gerais também apresentou uma expansão de 19,1%. Já no acumulado nos últimos 12 meses, o crescimento no estado foi de 11,1%.





Em Minas houve um avanço de 11 das 13 atividades divulgadas, em relação ao mesmo mês do ano passado. Os maiores crescimentos foram observados nas atividades de fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (121,0%), fabricação de máquinas e equipamentos (102,2%), fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (61,9%) e metalurgia (50,1%).





Por outro lado, as atividades de fabricação de outros produtos químicos (-6,0%) e fabricação de produtos alimentícios (-4,6%) apresentaram recuos em junho deste ano quando comparado com o mesmo mês de 2020.





Comércio





O volume de vendas do comércio varejista em Minas Gerais também apresentou queda de 2,1% em relação a maio. A taxa média nacional de vendas registrou um recuo de 1,7%, com resultados negativos em 18 dos 27 estados, com destaque para: Amapá (-16,7%), Rio Grande do Sul (-5,1%) e Mato Grosso do Sul (-4,0%).





Esta foi a primeira queda após dois meses de alta, sentida por cinco das oito atividades pesquisadas pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC).





Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a variação das vendas do comércio varejista em Minas foi de 8,9%, acima da média nacional (6,3%). Além disso, 23 dos 27 estados apresentaram resultados positivos, com destaque para: Amapá (29,1%), Piauí (21,4%) e Acre e Rondônia (ambas com 19,0%).





Em Minas, 10 das 13 atividades investigadas apresentaram avanço na comparação com o mesmo mês do ano passado, para o comércio varejista, com destaque para Livros, jornais, revistas e papelaria (61,2%), Tecidos, vestuários e calçados (47,5%) e Outros artigos de uso pessoal e doméstico (31,8%).





Já no comércio varejista ampliado, o setor de Veículos, motocicletas, partes e peças apresentou crescimento de 32,7% e o setor de Material de construção registrou alta de 1,9%.





No acumulado do ano, janeiro a junho de 2021, o indicador do comércio varejista nacional foi de 6,7%. Minas Gerais apresentou índice de 9,8%. 24 dos 27 estados registraram indicadores positivos, com destaque para Amapá (33,5%), Piauí (22,4%) e Rondônia (20,8%).





Na variação acumulada nos últimos 12 meses, o indicador do comércio varejista nacional foi de 5,9%, sendo que resultados positivos foram detectados em 25 dos 27 estados, com destaque para Amapá (23,0%), Piauí (19,4%) e Pará (17,4%). Minas Gerais apresentou índice de 9,1%.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria