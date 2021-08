Líderes acham difícil votar IR hoje na Câmara; Barros tenta manter previsão

Apesar da expectativa e do anúncio feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de que a reforma do imposto de renda seria votada nesta quarta-feira, 11 pelo plenário da Casa, alguns líderes de bancadas ouvidos pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) estão descrentes com essa previsão e acreditam que a análise pode ser adiada. O motivo, segundo eles, é o pouco tempo para apreciar a nova versão do parecer do deputado Celso Sabino (PSDB-PA), mas há também a pressão de setores contrários à mudança e outras matérias na fila da pauta do dia.



O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), reconhece que o tempo pode ser curto, mas disse que está preparado para votar a reforma do imposto de renda.



Flordelis



Os trabalhos de hoje na Câmara vão começar pelo caso do pedido de cassação da deputada Flordelis (PSD-RJ). Ela foi denunciada pelo MP-RJ pelo assassinato do próprio marido, em junho de 2019. A perda do mandato dela já foi aprovada no Conselho de Ética da Casa. O tema é polêmico e pode alongar o debate.



MP 1045



Após isso, os parlamentares devem votar os destaques da medida provisória 1045 que permitiu às empresas reduzirem jornada e salário ou suspenderem os contratos de trabalho durante a pandemia para incluir um pacotão que afrouxa regras de contratação de jovens e trabalhadores informais, com redução no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



Há neste momento 16 pedidos de alteração ao texto principal protocolados, o que deve levar um bom tempo para ser votado.