Hackers roubam mais de US$ 600 mi em criptomoedas em ataque contra plataforma

Hackers roubaram mais de US$ 600 milhões em criptomoedas em um ataque cibernético contra a plataforma Poly Network, um protocolo descentralizado de finanças (DeFI, na sigla em inglês) que permite que clientes transfiram tokens entre diferentes blockchains. Segundo a empresa, o golpe representou o maior roubo desse tipo da história.



Em comunicado endereçado aos criminosos, a companhia pediu que os ativos sejam devolvidos e alertou que as autoridades em qualquer país vão considerar o furto um "grande crime econômico". "O dinheiro que você roubou pertence a dezenas de milhares de membros da comunidade cripto", destacou.



O blockchain é uma rede descentraliza em que as transações com criptomoedas são registradas.



O serviço oferecido pela Poly Network é promover uma comunicação entre essas diferentes plataformas.