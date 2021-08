Casa Branca pede que Congresso dos EUA aumente teto da dívida federal

A Casa Branca voltou a exortar o Congresso norte-americano a elevar o teto da dívida federal, que voltou a vigorar no início deste mês após dois anos suspenso. O Departamento do Tesouro tem implementado uma série de medidas emergenciais para garantir a solvência, mas essas ações devem se esgotar nos próximos meses.



Em entrevista coletiva, a secretária de imprensa do governo dos Estados Unidos, Jen Psaki, lembrou que o limite para o endividamento foi aumentado 80 vezes na história.



Ela destacou ainda que 98% da dívida a que o teto está sujeita foi contraída antes da gestão do presidente Joe Biden. "Trata-se de uma responsabilidade compartilhada", comentou.



A porta-voz também reiterou que o governo "leva muito a sério" a inflação e disse que a trajetória dos preços está sob a responsabilidade do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).



Segundo ela, o pacote de infraestrutura aprovado no Senado nesta terça não seria uma injeção repentina de recursos na economia, uma vez que os fundos seriam mobilizados em um período de oito anos.