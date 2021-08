BC promove evento virtual na sexta-feira sobre Open Banking

O Banco Central informou nesta terça-feira, por meio de nota, que promoverá na próxima sexta-feira, dia 13, das 10 horas às 11 horas, evento virtual sobre a implementação da fase de compartilhamento de dados cadastrais e transacionais do Open Banking. A abertura será feita pelo diretor de Regulação do BC, Otávio Ribeiro Dâmaso.



O evento será transmitido pelo canal do BC no YouTube.