Vendas de carros na China recuam pelo segundo mês seguido

As vendas de automóveis na China sofreram queda pelo segundo mês consecutivo em julho, na comparação anual, em um quadro de carência global de chips que continuava a limitar a produção. No mês passado, as vendas de carros de passageiros no setor de varejo recuaram 6,2% na comparação anual, a 1,5 milhão de veículos, informou nesta terça-feira a Associação de Carros de Passageiros da China. Em junho, a queda havia sido de 5,1%, encerrando uma sequência de 11 meses de ganhos na comparação anual.



A carência global de semicondutores tem limitado a produção no setor automotivo, mas a entidade diz que as marcas chinesas não têm sido afetadas como as estrangeiras nos últimos meses. As vendas de marcas domésticas tiveram avanço de 20% em julho, enquanto as das principais joint ventures estrangeiras recuou 19%.



As vendas da Honda Motor caíram 20,9% em julho na China, enquanto as da Nissan tiveram baixa de 20,8% no país, informaram as empresas na semana passada.



No mês passado, as marcas alemãs foram as mais atingidas pela falta de componentes, segundo a associação. Já as vendas de veículos elétricos mais que dobraram na comparação anual, a 220 mil veículos, informou ela.